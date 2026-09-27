میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با محوریت کمیته اردویی و گردشگری کنگره ملی دو هزار و ۴۰۰ شهید استان، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مقاومت و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان ایفا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: برنامه‌ریزی‌های دقیق برای اجرای اردو‌های متنوع با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری و زیرساخت‌های موجود، به همت واحد اردویی سپاه انصارالرضا استان انجام شد که با استقبال چشمگیر شرکت‌کنندگان همراه بود.

برآبادی افزود: پارسال، ۸۲ هزار و ۸۵۶ نفر در قالب اردو‌های راهیان نور (جنوب، غرب و شمال‌غرب)، اردو‌های راهیان پیشرفت، برنامه‌های سیاحتی و زیارتی و سایر رویداد‌های مناسبتی حضور یافتند.

به گفته وی این مقدار مشارکت، معادل ۱۳۱ هزار و ۸۸ نفر - روز فعالیت فرهنگی و گردشگری در استان خراسان جنوبی بوده است.

برآبادی گفت: بخشی از اقدامات شاخص فرهنگی و گردشگری در سال گذشته شامل ثبت مشارکت بیش از ۴۷ هزار نفر در توسعه اردو‌های راهیان پیشرفت، که نشان‌دهنده علاقه نسل جوان به آشنایی با دستاورد‌های ملی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: میزبانی از بیش از ۲۰ هزار نفر در برنامه‌های مناسبتی و موضوعی در اجرای اردو‌های سیاحتی و زیارت و تولید ۴ مستند و گزارش از برنامه‌های فاخر با هدف بازنمایی فعالیت‌های کمیته و ترویج فرهنگ جهادی در رسانه استانی در تولیدات رسانه‌ای از جمله برنامه‌های شاخص فرهنگی و گردشگری است.

برآبادی مشارکت در تدوین و حمایت از ۲ عنوان کتاب تألیفی مرتبط با حوزه دفاع مقدس را از دیگر برنامه‌های شاخص فرهنگی و گردشگری برشمرد.