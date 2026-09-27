به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ رضا باباعلی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان رباط کریم هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک خودرو باری نیسان حامل چوب مشکوک و موفق به توقف آن شدند.

وی گفت: ماموران انتظامی در بازرسی از خودرو، مقداری چوب قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان رباط کریم تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.