به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، رئیس هیئت دومیدانی استان البرز با اشاره به حضور بیش از ۴۰۰ ورزشکار در این رقابت ها گفت: شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات در دو بخش دختران و پسران و در 5 عنوان رقابتی در ماده‌های ۶۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۴۰۰ و ۸۰۰ با هم به رقابت پرداختند

خزایی با اشاره به اینکه این مسابقات با هدف گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شناسایی استعداد های برتر ورزشکار برگزار شد ، افزود: با توجه به برگزاری این فستیوال در رده سنی پایه ، با برنامه ریزی لازم برای سنین نزدیک با اختلاف ۱ تا ۲ سال یک رده لحاظ شد و این افراد با یگدیگر با هم به رقابت پرداختند .

وی افزود: نفرات برتر این رقابت ها با شاخصه های مورد نظر قراره زیر نظر مربیان حرفه ای کار خود را ادامه داده تا مسیر ورود آنها به تیم استان البرز فراهم شود.