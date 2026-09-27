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رئیسکل دادگستری لرستان گفت:قانونگذار در جرایم غیرعمدی و جرایم عمدی با مجازات حبس تا یک سال، ظرفیت قانونی را برای قضات فراهم کرده به جای مجازات حبس، از مجازاتهای جایگزین مانند خدمات عمومی استفاده کند.
عمران علیمحمدی با اشاره به اینکه یکی از کاربردیترین مسیرهای بهرهگیری از این ظرفیت قانونی، کمک وحمایت از دانشآموزان نیازمند است، افزود: با اختصاص خدمات عمومی به جای حبس، میتوانیم نیازهای اساسی دانشآموزان را برطرف کرده و آیندهای روشنتر برای آنها رقم بزنیم و آنها را به انسانهایی مفید برای جامعه تبدیل میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به وضعیت مطلوب کلاسهای درس در آغاز سال تحصیلی جدید و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین بیندستگاهی، از اقدام ابتکاری و ارزشمند دستگاه قضایی استان در هدایت احکام مجازاتهای جایگزین حبس و تأمین نوشت افزار برای حمایت از دانشآموزان نیازمند تجلیل کرد.
سید عیسی سهرابی با اشاره به رویداد امیدبخش بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی دستگاه قضا افزود: یکی از برنامه های مهم در آغاز سال تحصیلی، استفاده از ظرفیت قانونی «مجازاتهای جایگزین حبس» برای تهیه ی بستههای آموزشی و نوشت افزار ویژه دانشآموزان نیازمند است.
وی با قدرانی از تعامل هوشمندانه مجموعه قضایی استان بیان کردد: دستگاه قضایی در این عرصه بسیار پیشرو عمل کرد و با تدبیری سازنده، احکام جایگزین حبس را در مسیر تقویت مدرسه و عدالت آموزشی هدایت کرد تا شاهد شکلگیری «مدرسه قوی» باشیم.