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مدیرکل پست خوزستان از ارسال رایگان لوازمالتحریر و ملزومات تحصیلی مردم سراسر کشور برای دانشآموزان نیازمند سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مهران حموله گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، شرکت ملی پست با اجرای پویش «مهر را پُست میکنیم»، امکان ارسال رایگان هدایای تحصیلی برای دانشآموزان سیستان و بلوچستان را فراهم کرده است.
وی افزود: شهروندان از سراسر کشور میتوانند لوازمالتحریر، کیف و سایر ملزومات تحصیلی را به ادارات پست دولتی تحویل دهند تا این مرسولات بدون دریافت هزینه پستی به مقصد ارسال شود.
مدیرکل پست خوزستان ادامه داد: هدایای ارسالی در مقصد با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان و مجمع خیرین حامی بازماندگان از تحصیل دریافت و برای توزیع میان دانشآموزان ساماندهی میشود.
حموله با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه پستی کشور گفت: این پویش با هدف تسهیل مشارکت مردم و کمک به دانشآموزان نیازمند اجرا شده است تا فاصله جغرافیایی مانعی برای ارسال کمکهای تحصیلی نباشد.