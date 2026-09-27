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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از تشدید نظارت بر تردد خودروها و سرویسهای مدارس همزمان با آغاز سال تحصیلی و فصل بارشها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ فتحالله نصیریان گفت: با بازگشایی مدارس و آغاز بارشهای پاییزی، حجم تردد خودروها افزایش مییابد و لغزندگی معابر، توجه بیشتر رانندگان به نکات ایمنی را ضروری میکند.
وی افزود: ماموران پلیس راهور در معابر پرتردد حضور فعال داشته و بر وضعیت سرویسهای مدارس و خودروهای عمومی نظارت خواهند داشت تا دانشآموزان با آرامش و امنیت تردد کنند.
رئیس پلیس راهور گیلان از رانندگان خواست پیش از تردد در روزهای بارانی، سلامت فنی خودرو بهویژه سیستم ترمز و وضعیت لاستیکها را بررسی کرده و با رعایت سرعت مطمئنه، از بروز حوادث جلوگیری کنند.