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برداشت برنج از سطح حدود ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین در روزهای پایانی خود قرار دارد؛ برآوردها حاکی از برداشت ۲۰ هزار تن شلتوک و پیشبینی استحصال حدود ۱۴ هزار تن برنج سفید و باکیفیت است که بهویژه در منطقه الموت، معیشت بیش از ۴ هزار بهرهبردار را تأمین میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کار برداشت برنج در سطح شالیزارهای استان قزوین به روزهای پایانی خود رسیده است و در صورت پایداری شرایط جوی، برداشت باقیمانده محصول ظرف چند روز آینده بهطور کامل پایان مییابد.
بر اساس آمارهای اعلامشده، امسال نزدیک به ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت برنج رفته و پیشبینی میشود حدود ۲۰ هزار تن شلتوک از این مزارع برداشت شود. بیش از ۱۱۰۰ هکتار از این اراضی در حاشیه رودخانههای شاهرود و طالقانرود در منطقه الموت واقع شده که زمینه اشتغال و امرار معاش بیش از ۴ هزار نفر را فراهم کرده است.
ارقام غالب کشتشده در استان شامل ارقام کیفی و بومی از جمله هاشمی، علیکاظمی و دمسیاه است که به دلیل عطر، طعم مطلوب و غنای نشاسته، جایگاه ویژهای در بازار مصرف دارند.
اگرچه توسعه مکانیزاسیون و ورود ماشینآلات فرآیند برداشت و کوبیدن محصول را نسبت به گذشته بسیار تسهیل کرده است، اما در برخی مزارع پلکانی و کوهپایهای الموت، به دلیل محدودیت تردد کمباین و نشاکار، کار کماکان به شیوه سنتی دنبال میشود.
شالیک، اما در برخی مزارع پلکانی و کوهپایهای الموت، به دلیل محدودیت تردد کمباین و نشاکار، کار کماکان به شیوه سنتی دنبال میشود.
شالیکاران منطقه همچنین بالا بودن قیمت نهادههای کشاورزی، از جمله سم، کود و هزینههای بالای ادوات و ماشینآلات (تراکتور) را از چالشهای اصلی خود عنوان کرده و خواستار حمایتهای بیشتر در حوزه تأمین این نهادهها شدند تا سهم خالص درآمدی بهرهبرداران از دسترنجشان افزایش یابد.
در نهایت با اتمام فرآیند خشککنی و تبدیل در کارخانههای شالیکوبی، انتظار میرود امسال حدود ۱۴ هزار تن برنج سفید مرغوب از شالیزارهای استان قزوین روانه بازار شود.