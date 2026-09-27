همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، پرچم جمهوری اسلامی ایران طی مراسمی با حضور مسئولان، استادان و دانشجویان در دانشگاه ایلام به اهتزاز درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این مراسم همزمان با سراسر کشور و در آستانه شروع سال تحصیلی جدید برگزار شد و پرچم ایران بر فراز دانشگاه ایلام برافراشته شد.

در حاشیه این آیین، دانشجویان درباره معنای ایران، ادای احترام به وطن، نقش دانشگاه در حل مسائل کشور و نگاهشان به آینده ایران صحبت کردند.

آنان ایران را بخشی از هویت و آینده خود دانستند و بر نقش علم و دانشگاه در پیشرفت کشور تأکید کردند.

دانشجویان همچنین درباره اتفاقات ماه‌های اخیر، امید به آینده ایران و عواملی که می‌تواند مردم با دیدگاه‌ها و سلیقه‌های مختلف را در تعلق به وطن به یکدیگر پیوند دهد، دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه ایلام، فرصتی بود تا نسل جوان از نگاه خود درباره وطن، مسئولیت اجتماعی و نقش خود در آینده کشور سخن بگوید.