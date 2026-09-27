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در مراسمی نمادین ،تحویل واهتزاز پرچم کشوردر دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، پرچم در ایران و اسلام جایگاه خاصی داشته است.
در ایران پیش از اسلام، اشکال مختلفی از پرچم، بهویژه در جنگها، به کار میرفته است که رنگها و طرحهای موجود در آنها بازتابدهنده اسطورهها و نمادهای رایج در آن دوره بوده است.
در ایران دوره اسلامی، رنگها و طرحهایی با معانی دینی و مذهبی به پرچمها افزوده شده و یا اینکه از همان رنگها و طرحهای موجود، تعبیر دینی شده است
پرچم ما نمادی از آرمانها، انگیزهها و اندیشههای سیاسی و مذهبی ملت ما و تداعیکننده نام کشور و فرهنگ ماست.
امروز همزمان با سراسر کشور آیین نمادین تحویل و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی، در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته کرمان برگزار شد و نسل جوان دانشگاه، پرچم سه رنگ کشورمان را از اساتید خود تحویل گرفتند.
در این مراسم پرچم جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درآمد تا همیشه پابرجا و پایدار بماند.