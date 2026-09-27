در مراسمی نمادین ،تحویل واهتزاز پرچم کشوردر دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، پرچم در ایران و اسلام جایگاه خاصی داشته است.

در ایران پیش از اسلام، اشکال مختلفی از پرچم، به­‌ویژه در جنگ­‌ها، به کار می‌رفته است که رنگ­‌ها و طرح­‌های موجود در آن­ها بازتاب­دهنده اسطوره­‌ها و نماد‌های رایج در آن دوره بوده است.

در ایران دوره اسلامی، رنگ­‌ها و طرح­‌هایی با معانی دینی و مذهبی به پرچم­‌ها افزوده شده و یا اینکه از همان رنگ­‌ها و طرح­‌های موجود، تعبیر دینی شده است

پرچم ما نمادی از آرمان‌ها، انگیزه‌ها و اندیشه‌های سیاسی و مذهبی ملت ما و تداعی‌کننده نام کشور و فرهنگ ماست.

امروز همزمان با سراسر کشور آیین نمادین تحویل و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی، در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته کرمان برگزار شد و نسل جوان دانشگاه، پرچم سه رنگ کشورمان را از اساتید خود تحویل گرفتند.

در این مراسم پرچم جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درآمد تا همیشه پابرجا و پایدار بماند.