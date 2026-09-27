به گزارش خبرنگار تحریریه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صداوسیما
، حبیبالله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از برنامهریزی برای بهرهبرداری حدود ۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در مهر و آبان خبر داد و گفت: عمده این واحدها بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و امیدواریم در موعد مقرر به بهرهبرداری برسند.
طاهرخانی در حاشیه جلسه پایش طرحهای حمایتی مسکن گفت: جلسات پایش طرحهای حمایتی مسکن بهصورت مستمر برگزار میشود و در این جلسات آخرین وضعیت طرحها از نظر میزان پیشرفت فیزیکی، ساخت، زیرساخت و آمادهسازی مورد بررسی قرار میگیرد.
بر اساس گزارشی که امروز ارائه شد، متوسط پیشرفت پروژهها بیش از ۷۴ درصد و نزدیک به ۷۵ درصد است و برنامهریزی شده تا متناسب با ماههای سال، روند تکمیل و بهرهبرداری از واحدها دنبال شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در همین راستا حدود ۳۰ هزار واحد برای مهر و آبانماه برنامهریزی شده که عمده این واحدها بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
طاهرخانی با بیان اینکه در جلسه امروز علاوه بر وضعیت ساخت، شرایط زیرساختی طرحها نیز بررسی شد، گفت: وضعیت زیرساختها در برخی استانها و شهرهای جدید با عقبماندگیهایی در بخش آمادهسازی و محوطهسازی مواجه است که برای این موارد برنامه جبرانی تدوین خواهد شد تا این عقبماندگیها جبران شود.
وی یکی دیگر از محورهای جلسه پایش را گزارش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره تأمین زمین در روستاها عنوان کرد و گفت: حدود ۲۳۰ هزار قطعه زمین در سطح روستاهای کشور تأمین شده که در مراحل مختلف آمادهسازی قرار دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: مقرر شده فرآیند ثبتنام متقاضیان برای این ۲۳۰ هزار قطعه زمین روستایی در حدود ۱۴۰۰ روستای کشور آغاز شود و اطلاعرسانی مربوط به فراخوان ثبتنام نیز بهزودی انجام خواهد شد.
طاهرخانی تصریح کرد: این اراضی هم مشمول متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و هم مشمول طرحهای حمایتی مسکن خواهد بود و در مرحله نخست، اولویت با واجدان شرایط قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن خواهد بود.
وی با اشاره به شرایط واگذاری این اراضی گفت: این زمینها در قالب اراضی روستایی و بهصورت حمایتی در اختیار واجدان شرایط قرار میگیرد و چهار شرط مربوط به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در بررسی متقاضیان مورد توجه خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه درباره تسهیلات متمم طرحهای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: یکی از مصوبات شورای عالی مسکن، اعطای تسهیلات متمم ۶۵۰ و ۸۵۰ میلیون تومانی به پروژههایی است که به مرحله سفتکاری رسیدهاند.
طاهرخانی ادامه داد: بر اساس گزارشی که در جلسه امروز ارائه شد، حدود ۱۰۸ هزار واحد به سیستم بانکی معرفی شدهاند و قرارداد تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی برای حدود ۳۳ هزار واحد به امضا و مبادله رسیده است. سایر واحدها نیز در فرآیند انجام مراحل بانکی قرار دارند.
وی با اشاره به عملکرد بانکهای عامل گفت: بانکهای مسکن، تجارت، ملی و ملت در سرعت انعقاد قرارداد تسهیلات متمم عملکرد خوبی داشتهاند، اما برخی بانکها با عقبماندگیهایی مواجه هستند که موارد مربوط به آنها منعکس خواهد شد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر تمرکز اصلی ما بر این است که فرآیند انعقاد و پرداخت تسهیلات متمم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و پرداخت تسهیلات نیز متناسب با میزان پیشرفت پروژهها صورت گیرد.
طاهرخانی با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات در استانها گفت: بر اساس گزارش ارائهشده، استان اردبیل و شهر اردبیل از جمله مناطقی هستند که فرآیند پرداخت تسهیلات در آنها آغاز شده است، اما هدف ما این است که این فرآیند در تمام پروژههای مشمول با سرعت بیشتری دنبال شود.