در اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با سارقان حرفه‌ای در استان ۳۶ نفر از سارقان حرفه‌ای که در قالب ۱۲ باند اقدام به سرقت‌های مختلف می‌کردند، شناسایی و در چند عملیات موفق، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، فرمانده انتظامی استان البرز گفت: در تحقیقات انجام شده از متهمان به بیش از ۴۲۰ فقره سرقت شامل سرقت منزل ۳۵ فقره، سرقت خودرو و لوازم خودرو ۴۰ فقره، گوشی قاپی ۱۶۰ فقره، مغازه ۶۰ فقره، اماکن ۶۰ فقره، موتور سیکلت ۱۰ فقره، سرقت به عنف گوشی ۴۰ فقره، قطعات و لوازم خودرو ۶۶ فقره اعتراف نموده‌اند که تاکنون بیش از ۱۲۰ نفر مالباخته شناسایی و تحقیقات جهت شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد، ارزش اموال مسروقه ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار القاصی مهر با اشاره به اینکه از متهمان بیش از ۵۰ دستگاه گوشی تلفن همراه، ۸ دستگاه خودرو مسروقه، ۹ دستگاه موتور سیکلت و ابزار و ادواتی که در سرقت‌های منازل استفاده می‌شد کشف و ضبط گردیده است ، افزود : از جمله سارقان و مالخران دستگیر شده، ۸ نفر سارق به عنف خودرو بودند که خودروهای اینترنتی را کرایه و در مسیرهای خلوت با تهدید قمه اقدام به سرقت خودروها می‌کردند که در چند فقره مالباختگان را با چاقو مجروح کرده بودند و بیش از ۲۲ دستگاه گوشی مسروقه و ۸ دستگاه خودرو از متهمان کشف و ضبط شده است و به بیش از ۱۵۰ فقره سرقت اعتراف نمودند.

وی افزود: باند سارقان حرفه‌ای خودرو با موتور سیکلت آپاچی و هوندا که در سطح شهرستان کرج و فردیس سرقت می‌کردند که بلافاصله پس از چند فقره سرقت شناسایی و دستگیر، که در بازرسی از آنان چندین دستگاه گوشی مسروقه کشف و ضبط شده است و بیش از ۱۵۰ فقره سرقت اعتراف نمودند.

سردار القاصی مهر گفت: باند سارقان مغازه و اماکن که اقدام به سرقت از کلینیک‌های پزشکی و مغازه می‌نمودند هم در این طرح شناسایی و بازداشت شده اند که این افراد تاکنون به ۶۰ فقر سرقت اعتراف کرده اند.