به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزخلیج فارس ؛ این رزمایش در بندرعباس در بولوار ساحلی محدوده پشت فرمانداری با حضور خیل عظیم جان فدایان در حال برگزاری است.

در این رزمایش حوزه‌های مقاومت بسیج شهرستان بندرعباس صلابت و ایستادگی زنان هرمزگانی را به نمایش می‌گذارند.

غرش شیرزنان هرمزگانی در رزمایش جانفدا ، رعشه بر تن دشمنان و متجاوزین در تنگه هرمز می‌اندازد.

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صیادان هرمزگانی هم در این رزمایش با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران اقتدار و آمادگی خود را در کنار نیروهای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند .

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: خلیج فارس گورستان جنایت کاران می‌شود.

آیت الله محمد عبادی زاده در مراسم جان فدایان ایران افزود: با آمادگی ارتش ۴۰ میلیونی دشمن هیچ گاه به خود اجازه ورود به کشور را نمی‌دهد.

وی با اشاره به اینکه امام راحل (ره) در دوران جنگ هشت سال دفاع مقدس ارتش ۲۰ میلیونی را مطرح کردند گفت: هدف امام سهیم کردن زنان و مردان در عرصه‌های میدان مبارزه با تقسیم کار بود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان افزود: هم اکنون با برگزاری این رزمایش آرمان‌های امام راحل (ره) و رهبر شهید را به ارمغان رساندیم.

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: اراده ملت ایران، دشمنان را پشیمان کرد.

سردار حسن صنعتکاران با اشاره به جایگاه راهبردی استان هرمزگان افزود: جغرافیای هرمزگان از دقایق نخست این نبرد درگیر اتفاقات شد، اما حضور مردم، رهبری امام شهید و امام حاضر، پیروزی بزرگی برای این کشور، این مردم و این مملکت رقم زد.

وی گفت: مردم هرمزگان در کنار مسئولان و نیرو‌های مسلحش آماده هستند.

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهید افزود: امسال در شرایطی هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داریم که کشور ما بار دیگر آماج طمع بیگانگان شد و باز هم رشادت و همبستگی ملت و پای‌کار بودن مردم، دشمن را از کرده خود پشیمان کرد.

رزمایش جان‌فدایان هرمزگانی در دریا و خشکی

اژدهایی، خبرنگار صداوسیما:

۱۱۰ هزار نفر، در حال انجام رژه باشکوه، از جزیره قشم تا جزیره هرمز و شهر بندرعباس هستند.

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