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همزمان با هفته دفاع مقدس، پزشکان و کادر درمان بیمارستان ارتش با حضور در روستای ارنجک قزوین، خدمات پزشکی، دندانپزشکی و روانشناسی را رایگان به مردم ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ در راستای تداوم خدماترسانی و محرومیتزدایی در مناطق محروم و روستایی، تیمهای تخصصی درمانی بیمارستان ارتش در روستای ارنجک از توابع استان قزوین مستقر شدند.
در این اردو جهادی و سلامت، پزشکان عمومی و متخصص، کادر دندانپزشکی و مشاوران روانشناسی با استقرار در روستای ارنجک، مراجعان را بهصورت رایگان ویزیت کرده و خدمات دارویی و مشاورهای لازم را به اهالی این منطقه ارائه دادند.
برپایی این گونه اردوهای جهادی و ارائه خدمات درمانی رایگان که همزمان با ایام هفته دفاع مقدس و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برگزار شد، با استقبال گرم و قدردانی اهالی روستای ارنجک همراه شد. این اقدام خداپسندانه جلوهای از تداوم روحیه ایثار و خدمترسانی رزمندگان و کادر درمان به مردم در سنگر سلامت است.