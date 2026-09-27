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رژه دریایی ۳۱۳ شناور در اروندرود به مناسبت سالروز شکست حصر آبادان

همزمان با پنجم مهر، سالروز شکست حصر آبادان، ۳۱۳ شناور سبک و سنگین بسیج دریایی با طی مسیر چهار مایلی در اروندرود، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.
عکاس :مبینا عیدانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ - ۱۶:۲۷
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برچسب ها: حصر آبادان ، آبادان ، نیروی دریای
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