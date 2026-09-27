رژه دریایی ۳۱۳ شناور در اروندرود به مناسبت سالروز شکست حصر آبادان

همزمان با پنجم مهر، سالروز شکست حصر آبادان، ۳۱۳ شناور سبک و سنگین بسیج دریایی با طی مسیر چهار مایلی در اروندرود، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

عکاس : مبینا عیدانی