دادستان مرکز خوزستان و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور عراق، بر تشدید همکاری‌های مشترک برای شناسایی و مقابله با شبکه‌های فرامرزی قاچاق مواد مخدر و تسریع در تبادل اطلاعات و مستندات قضایی تأکید کردند.

همکاری ایران و عراق برای مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر

همکاری ایران و عراق برای مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دادستان مرکز خوزستان، در دیدار با سرلشکر احمد زرکانی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور عراق، گفت: توسعه همکاری‌های قضایی، انتظامی و فنی میان دو کشور می‌تواند روند شناسایی و مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق مواد مخدر را مؤثرتر کند.

امیر خلفیان،با تأکید بر اهمیت تبادل مستندات و ادله قضایی افزود: گزارش‌ها و نتایج تحقیقات مراجع ذی‌ربط عراق باید به‌صورت مکتوب و از مسیر قضایی در اختیار دادستانی قرار گیرد تا روند رسیدگی، تعقیب و شناسایی متهمان با دقت بیشتری انجام شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های فنی برای رصد قاچاقچیان، شناسایی مسیرهای تردد و بررسی ارتباطات و داده‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: برخورد با منابع مالی و اقتصادی قاچاقچیان نیز از راهکارهای مؤثر برای ضربه به شبکه‌های قاچاق است.

دادستان مرکز خوزستان با اعلام آمادگی دادستانی مرکز خوزستان برای توسعه همکاری با طرف عراقی گفت: این همکاری‌ها می‌تواند با استان‌های همجوار عراق از جمله بصره و العماره نیز دنبال شود.

تأکید عراق بر همکاری مشترک

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور عراق نیز بر ضرورت افزایش هماهنگی، اقدامات تخصصی و تبادل اطلاعات میان دو کشور تأکید کرد.

سرلشکر احمد زرکانی گفت: مسیرهای قاچاق، شیوه‌های انتقال و شبکه‌های فعال در این حوزه باید به‌صورت دقیق رصد شوند و عراق نیز برخورد جدی با عناصر اصلی و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را در دستور کار دارد.

در این دیدار، مسئولان قضایی و انتظامی دو کشور درباره راهکارهای اجرایی توسعه همکاری‌های دوجانبه و مقابله با قاچاق مواد مخدر گفت‌وگو کردند.