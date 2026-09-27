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دادستان مرکز خوزستان و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور عراق، بر تشدید همکاریهای مشترک برای شناسایی و مقابله با شبکههای فرامرزی قاچاق مواد مخدر و تسریع در تبادل اطلاعات و مستندات قضایی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دادستان مرکز خوزستان، در دیدار با سرلشکر احمد زرکانی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور عراق، گفت: توسعه همکاریهای قضایی، انتظامی و فنی میان دو کشور میتواند روند شناسایی و مقابله با شبکههای سازمانیافته قاچاق مواد مخدر را مؤثرتر کند.
امیر خلفیان،با تأکید بر اهمیت تبادل مستندات و ادله قضایی افزود: گزارشها و نتایج تحقیقات مراجع ذیربط عراق باید بهصورت مکتوب و از مسیر قضایی در اختیار دادستانی قرار گیرد تا روند رسیدگی، تعقیب و شناسایی متهمان با دقت بیشتری انجام شود.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای فنی برای رصد قاچاقچیان، شناسایی مسیرهای تردد و بررسی ارتباطات و دادههای مرتبط تأکید کرد و گفت: برخورد با منابع مالی و اقتصادی قاچاقچیان نیز از راهکارهای مؤثر برای ضربه به شبکههای قاچاق است.
دادستان مرکز خوزستان با اعلام آمادگی دادستانی مرکز خوزستان برای توسعه همکاری با طرف عراقی گفت: این همکاریها میتواند با استانهای همجوار عراق از جمله بصره و العماره نیز دنبال شود.
تأکید عراق بر همکاری مشترک
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور عراق نیز بر ضرورت افزایش هماهنگی، اقدامات تخصصی و تبادل اطلاعات میان دو کشور تأکید کرد.
سرلشکر احمد زرکانی گفت: مسیرهای قاچاق، شیوههای انتقال و شبکههای فعال در این حوزه باید بهصورت دقیق رصد شوند و عراق نیز برخورد جدی با عناصر اصلی و شبکههای قاچاق مواد مخدر را در دستور کار دارد.
در این دیدار، مسئولان قضایی و انتظامی دو کشور درباره راهکارهای اجرایی توسعه همکاریهای دوجانبه و مقابله با قاچاق مواد مخدر گفتوگو کردند.