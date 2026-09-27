به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،تیم هندبال نوجوانان استقلال کازرون با پیروزی ۲۶ بر ۱۸ مقابل فرازبام خائیز دهدشت در دیدار پایانی، عنوان قهرمانی مسابقات منطقه هشت کشور را از آن خود کرد.

رقابت‌های هندبال نوجوانان پسر منطقه هشت کشور در مهرماه به میزبانی شهرستان کازرون و باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال برگزار شد.

۱۰ تیم در این رقابت‌ها از استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و بوشهر حضور داشتند .

در دیدار پایانی این مسابقات تیم استقلال کازرون، موفق شد برابر تیم فرازبام خائیز دهدشت با نتیجه ۲۶ بر ۱۸ به پیروزی دست یابد و بر سکوی نخست بایستد.

در این مسابقات تیم فرازبام خائیز دهدشت به مقام نائب‌قهرمانی رسید و تیم‌های نخل طلایی جهرم و نفت و گاز گچساران نیز به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.