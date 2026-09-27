اقتصاد آمریکا درگیر تورم و گرانی

روزنامه واشنگتن پست: با افزایش قیمت سوخت در آمریکا در پی تجاوز نظامی به ایران، شیوه‌ای جدید از سرقت بنزین در برخی ایالت‌ها درحال گسترش است که خسارت‌های سنگینی برای مالکان به جا می‌گذارد.