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اقتصاد آمریکا درگیر تورم و گرانی

روزنامه واشنگتن پست: با افزایش قیمت سوخت در آمریکا در پی تجاوز نظامی به ایران، شیوه‌ای جدید از سرقت بنزین در برخی ایالت‌ها درحال گسترش است که خسارت‌های سنگینی برای مالکان به جا می‌گذارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۵- ۱۶:۲۲
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برچسب ها: اقتصاد آمریکا ، تورم و گرانی ، افول آمریکا
 