همزمان با هفته دفاع مقدس، یادواره ۲۷ شهید روستا‌های کلگ و سرنی شهرستان صالح‌آباد در حسینیه امام خمینی ایلام و یادواره شهدا در ملکشاهی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یادواره ۲۷ شهید گلگون‌کفن دوران دفاع مقدس، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی شهر ایلام برگزار شد.

سخنرانان این مراسم، یاد و خاطره شهدای روستا‌های کلگ و سرنی را گرامی داشتند. در میان حاضران، افرادی نیز حضور داشتند که دو یا سه نفر از اعضای خانواده خود را تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده بودند و بر مقاومت و ایستادگی ایران اسلامی در برابر تجاوز آشکار دشمن صهیونیستی-آمریکایی تأکید کردند.

همزمان با این مراسم، در مسجد صاحب‌الزمان شهر ایلام نیز مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی اخیر و شهدای دفاع مقدس برگزار شد.

سرهنگ نصرالهی معاون هماهنگ‌کننده سپاه امیرالمؤمنین استان، سخنران ویژه این مراسم بود که به تبیین جایگاه و نقش ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش‌های دفاع مقدس پرداخت.

در ملکشاهی نیز همزمان با هفته دفاع مقدس، یادواره شهدا با حضور مسئولان، خانواده‌های شهدا و مردم این شهرستان برگزار شد.

«محمد رحیمی»مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام، با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: در این هفته، علاوه بر دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، ویژه‌برنامه‌های مختلفی از جمله برگزاری یادواره و مراسم بزرگداشت در سراسر استان ایلام در حال اجرا است و ادامه خواهد داشت.