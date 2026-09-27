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سرپرست پلیس فتا مازندران از شناسایی متهم پرونده کلاهبرداری ۳ هزار تتر به ارزش ۹ میلیارد ریال در قائمشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ کارگاه احمد امینی سرپرست پلیس فتا مازندران گفت: در پی ارجاع مرجوعه قضایی از دادسرا به پلیس فتا شهرستان قائمشهر، پرونده شکایت یکی از شهروندان درباره کلاهبرداری در زمینه ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۲ در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.
وی افزود: شاکیه در یک آموزشگاه زبان با یکی از بازنشستگان بانک سپه آشنا شده و متهم پس از گفتوگو درباره سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال، او را به خرید ارز تریکو ترغیب کرده بود.
سرهنگ امینی ادامه داد: متهم برای جلب اعتماد شاکیه، در دریافت وام نیز به وی کمک کرده و ضامن او شده بود و شاکیه نیز با اعتماد به متهم، مبالغی را از خود و اقوامش بهصورت قرض دریافت و با راهنمایی وی اقدام به خرید ارز مورد نظر کرده بود.
سرپرست پلیس فتا مازندران گفت: متهم در ماههای نخست، مبالغی را با عنوان سود ماهانه به شاکیه پرداخت میکرد، اما پس از چند ماه مدعی شد ارز خریداریشده به علت کلاهبرداری بلوکه شده و دارایی شاکیه از بین رفته است.
وی افزود: پس از گذشت سه سال و طرح شکایت در دادسرا، پرونده به پلیس فتا قائمشهر ارجاع شد که در مرحله نخست، به دلیل پیچیدگی موضوع، بدون نتیجه به دادسرا ارسال شد.
سرهنگ امینی گفت: با ارجاع مجدد پرونده به دادگاه قائمشهر و دستور مقام قضایی برای بررسی دقیقتر، کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات و بررسیهای فنی و تخصصی، سرنخهای جدیدی به دست آوردند و هویت متهم را شناسایی کردند.
وی افزود: متهم با دستور قضایی به پلیس فتا احضار شد و بررسیهای انجامشده نشان داد وی با سوءاستفاده از اعتماد شاکیه، اقدام به برداشت ارزهای او کرده است.
سرپرست پلیس فتا مازندران ادامه داد: متهم پس از مواجهه با دلایل و مستندات پلیس، به برداشت ارزهای شاکیه اعتراف کرد و گفت این اقدام را برای جبران زیانهایی که خود در سالهای قبل در زمینه ارز دیجیتال متحمل شده بود، انجام داده است.
سرهنگ امینی در پایان گفت: پرونده به همراه متهم برای سیر مراحل قانونی به دادگاه ارسال شد.
وی به شهروندان توصیه کرد در زمینه سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال به افراد غیرمتخصص و فاقد مجوز اعتماد نکنند و اطلاعات کیف پول و کلمات بازیابی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.