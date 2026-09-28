نماینده مردم خرم آباد گفت:به همت قرارگاه محرومیت زدایی ارتش و مشارکت اداره کل راه و شهرسازی استان، پل و جاده سردار شهید عیدی هاشمی‌نیا در خرم آباد به بهره برداری رسید.

ه همت قرارگاه محرومیت زدایی ارتش و مشارکت اداره کل راه و شهرسازی استان، پل و جاده «سردار شهید عیدی هاشمی‌نیا» در خرم‌آباد افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ نماینده مردم خرم آباد و چگنی در جلس شورای اسلامی گفت:ب

هادی هاشمی بیان کرد:این طرح با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش، طی ۱۰ ماه تکمیل و به بهره‌برداری رسید.





مدیر کل راه و شهرسازی لرستان گفت:پل ایجاد شده ۸۸ متر طول دارد و در چهار دهانه ی ۲۲ متری اجرا شده است. این پل دارای ۱۵ شمع به طول ۲۲ متر و ۲۸ تیر پیش‌ساخته است.





عنایت اله میرزایی افزود:مسیر دسترسی این طرح یک هزار و ۳۰۰ متر طول دارد که عملیات آسفالت آن به‌طور کامل انجام شده است.



