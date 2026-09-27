به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بابایی در نشست شورای عالی ورزش استان یزد با اشاره به فراگیری ورزش در میان آحاد جامعه گفت: از خردسال تا کهنسال، ورزش می‌تواند بخش‌های مختلف جامعه را دربر بگیرد؛ به همین دلیل لازم است برنامه‌ریزی در این حوزه متناسب با نیاز گروه‌ها و مناطق مختلف صورت گیرد.

وی با اشاره به تدوین برنامه جامع ورزش استان یزد، خواستار تهیه پیوست‌هایی دقیق و کاربردی برای آن شد و افزود: برای عملیاتی‌تر شدن برنامه، لازم است برش‌های مختلفی از آن تهیه شود؛ از جمله برش منطقه‌ای، دستگاهی و فعالیتی تا شهرستان‌ها و دستگاه‌ها، از جمله بخش‌های صنعت و کشاورزی، وظایف خود را به‌روشنی بدانند.

استاندار یزد تفکیک برنامه‌ها بر اساس نوع ورزش، رشته‌ها و زیرساخت‌ها را ضروری دانست و افزود: در برنامه باید میان ورزش همگانی و قهرمانی، رشته‌های مختلف ورزشی و ورزش‌های بومی و محلی تفاوت قائل شد. برخی رشته‌ها و فعالیت‌ها در همه مناطق قابلیت اجرا دارند و برخی دیگر متناسب با ظرفیت‌های بومی هر منطقه‌اند. همچنین موضوعات مالی، اقتصادی و زیرساختی باید به‌صورت مشخص دیده شوند.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در توسعه ورزش استان یزد، خواستار تعیین پیشنهاد‌ها و وظایف هر بخش، از جمله آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بهزیستی شد و افزود: موضوع ورزش توان‌یابان نیز باید در برنامه دیده شود و برای باشگاه‌ها و فعالیت‌های ورزشی، پیشنهاد‌ها و توصیه‌های مشخصی ارائه شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد هم از ارائه سند ورزش استان یزد و بررسی دوباره آن با مشارکت نخبگان دانشگاهی و ورزشی خبر داد و گفت: این سند پس از تکمیل و اعمال دیدگاه‌های جامعه هدف، در نشست آینده برای تصویب نهایی مطرح خواهد شد.

دهستانی با اشاره به تشکیل ستاد برگزاری رویداد‌های ملی و بین‌المللی ورزشی استان یزد گفت: میزبانی رویداد‌ها با توجه به سلامت، نشاط اجتماعی و عدالت اجتماعی برنامه‌ریزی می‌شود.

وی افزود: فرهنگ‌سازی برای توسعه ورزش همگانی نیز با همکاری شهرداری‌ها، صداوسیما، اداره‌کل ورزش و جوانان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه‌ها پیگیری خواهد شد.

دهستانی با اشاره به حمایت از مدال‌آوران و نام‌آوران ورزشی، گفت روند تخصیص زمین به نخبگان ورزش استان یزد ادامه دارد و آسیب‌شناسی حوزه ورزش نیز با هدف تدوین سندی جامع و قابل اجرا در دستور کار است.