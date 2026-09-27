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استاندار یزد با تأکید بر اینکه ورزش از خردسالان تا کهنسالان و همه گروههای جامعه را دربرمیگیرد، خواستار تدوین پیوستهای اجرایی برای سند ورزش استان یزد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بابایی در نشست شورای عالی ورزش استان یزد با اشاره به فراگیری ورزش در میان آحاد جامعه گفت: از خردسال تا کهنسال، ورزش میتواند بخشهای مختلف جامعه را دربر بگیرد؛ به همین دلیل لازم است برنامهریزی در این حوزه متناسب با نیاز گروهها و مناطق مختلف صورت گیرد.
وی با اشاره به تدوین برنامه جامع ورزش استان یزد، خواستار تهیه پیوستهایی دقیق و کاربردی برای آن شد و افزود: برای عملیاتیتر شدن برنامه، لازم است برشهای مختلفی از آن تهیه شود؛ از جمله برش منطقهای، دستگاهی و فعالیتی تا شهرستانها و دستگاهها، از جمله بخشهای صنعت و کشاورزی، وظایف خود را بهروشنی بدانند.
استاندار یزد تفکیک برنامهها بر اساس نوع ورزش، رشتهها و زیرساختها را ضروری دانست و افزود: در برنامه باید میان ورزش همگانی و قهرمانی، رشتههای مختلف ورزشی و ورزشهای بومی و محلی تفاوت قائل شد. برخی رشتهها و فعالیتها در همه مناطق قابلیت اجرا دارند و برخی دیگر متناسب با ظرفیتهای بومی هر منطقهاند. همچنین موضوعات مالی، اقتصادی و زیرساختی باید بهصورت مشخص دیده شوند.
وی با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در توسعه ورزش استان یزد، خواستار تعیین پیشنهادها و وظایف هر بخش، از جمله آموزشوپرورش، دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و بهزیستی شد و افزود: موضوع ورزش توانیابان نیز باید در برنامه دیده شود و برای باشگاهها و فعالیتهای ورزشی، پیشنهادها و توصیههای مشخصی ارائه شود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد هم از ارائه سند ورزش استان یزد و بررسی دوباره آن با مشارکت نخبگان دانشگاهی و ورزشی خبر داد و گفت: این سند پس از تکمیل و اعمال دیدگاههای جامعه هدف، در نشست آینده برای تصویب نهایی مطرح خواهد شد.
دهستانی با اشاره به تشکیل ستاد برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی ورزشی استان یزد گفت: میزبانی رویدادها با توجه به سلامت، نشاط اجتماعی و عدالت اجتماعی برنامهریزی میشود.
وی افزود: فرهنگسازی برای توسعه ورزش همگانی نیز با همکاری شهرداریها، صداوسیما، ادارهکل ورزش و جوانان، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاهها پیگیری خواهد شد.
دهستانی با اشاره به حمایت از مدالآوران و نامآوران ورزشی، گفت روند تخصیص زمین به نخبگان ورزش استان یزد ادامه دارد و آسیبشناسی حوزه ورزش نیز با هدف تدوین سندی جامع و قابل اجرا در دستور کار است.