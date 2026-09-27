تیم شهرداری گرگان، نماینده ایران در رقابت‌های سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا، یکشنبه ۵ مهر در نخستین دیدار خود از مرحله هشتم تیم نهایی به مصاف ساجس لبنان می‌رود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم شهرداری گرگان از ساعت ۲۲:۱۵ به وقت تهران در سالن Zouk Mikael Nouhad Nawfal Sports Complex برابر ساجس لبنان قرار می‌گیرد و رقابت خود را در ۸ تیم نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا آغاز می‌کند.

دو تیم پیش از این سه بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که هر سه مسابقه با پیروزی شهرداری گرگان به پایان رسیده است.

ترکیب شهرداری گرگان در این رقابت‌ها:

رسول مظفری، نوید رضایی‌فر، سعید داورپناه، دی‌انجلو هریسون، پدرام فخفوری، سجاد پذیرفته، محسن مرادخانی، مرتضی طاهری، جردن استیونس، استفن یانکوویچ، متین جلالیان و امیرحسین آذری.

هدایت شهرداری گرگان در این رقابت‌ها بر عهده مهران حاتمی است.

فدراسیون بسکتبال برای نماینده ایران در این دیدار آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.