پویش پرچمدار در ادامه فعالیت‌های علمگردانی و پرچمداری در خیابان‌ها و میادین، با مشارکت قشر فرهیخته و دانشگاهی، در دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است.

برگزاری پویش پرچمدار با حضور گسترده دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری پویش پرچمدار با حضور گسترده دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،پویش «پرچمدار» با حضور گسترده دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد، از روز جمعه ۳ مهر ماه این دانشگاه آغاز شده است.

در این پویش، استادان و دانشجویان از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب برای علمداری و پرچمداری در دانشگاه حضور می‌یابند.

روزانه ۲۴ نفر در این پویش مشارکت دارند و از طریق بازوی رسمی دانشگاه فردوسی مشهد در پیام‌رسان بله، برای حضور و همراهی در این برنامه ثبت‌نام و مشارکت می‌کنند.