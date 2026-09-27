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کاروانسرای تاریخی ینگی امام هشتگرد پس از سالها انتظار برای مرمت و احیا، به بخش خصوصی واگذار شده تا طی سه سال و با اجرای طرحهای مرمتی، فرهنگی و گردشگری، بار دیگر به چرخه بهرهبرداری بازگردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز البرز ، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ گفت: برای مرمت و احیای این بنای تاریخی، ۲۱۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که طی سه سال هزینه خواهد شد و پس از تکمیل عملیات مرمت، زمینه بهرهبرداری از ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و اقامتی این مجموعه فراهم میشود.
جواد صادقلو افزود: هدف از احیای ینگی امام، تنها مرمت یک بنای تاریخی نیست؛ بلکه این مجموعه میتواند به یکی از مراکز فرهنگی و گردشگری شهرستان تبدیل شود و با ایجاد فضاهای اقامتی و خدماتی، بخشی از نیازهای گردشگران و مسافران ساوجبلاغ را پاسخ دهد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساوجبلاغ نیز گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، سالانه حدود ۷۰ میلیارد تومان برای مرمت این کاروانسرا اختصاص مییابد و عملیات مرمت در یک دوره سهساله دنبال خواهد شد.
کاظمی افزود: پس از انجام هزینهها و تکمیل مراحل مرمت، بهرهبرداری از مجموعه مطابق ضوابط میراث فرهنگی انجام خواهد شد و این کاروانسرا میتواند به یک مجموعه فرهنگی، گردشگری و اقامتی برای شهرستان ساوجبلاغ تبدیل شود.
وی تأکید کرد: تلاش میشود در کنار حفظ اصالت و معماری تاریخی بنا، کاربریهایی برای فعالیتهای فرهنگی و گردشگری در نظر گرفته شود تا ینگی امام از یک بنای تاریخی صرف، به مجموعهای پویا و مورد استفاده مردم و گردشگران تبدیل شود.
کاروانسرای ینگی امام از بناهای تاریخی ارزشمند شهرستان ساوجبلاغ و از آثار ثبتشده در فهرست میراث فرهنگی کشور است که در قالب مجموعه «کاروانسراهای ایرانی» در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده است.