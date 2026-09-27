آیین اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در آستانه آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس در دانشگاه‌های استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دانشگاهیان شرکت کننده در این مراسم پرچم را نماد همبستگی، غرور ملی، تاریخ و هویت ایران زمین بیان و بر حفظ حرمت و جایگاه پرچم جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان امانتی به‌جامانده از شهدا تأکید کردند.

حاضران اعلام کردند این پرچم مقدس، امانتی است که از شهدا به نسل امروز رسیده و در هر جایگاهی که باشند، پای آن خواهند ماند.

پخش سرود‌ ای ایران، تحویل پرچم به دانشجوی جوان و برتر دانشگاه از بخش‌های دیگر این آیین بود.

برگزاری چنین آیین‌هایی در دانشگاه‌ها، فرصتی برای تبیین اهمیت هویت ملی و انتقال مسئولیت پاسداری از این هویت به نسل جوان است.

جوانان به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشور، با حفظ انسجام، همدلی و اتحاد می‌توانند در مسیر صیانت از هویت و ارزش‌های ملی گام بردارند و مسئولیت خود را در قبال آینده کشور به شایستگی ایفا کنند.