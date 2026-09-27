شهید مرتضی ترابی‌کمال، از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و فرمانده گردان بیت‌المقدس شهرستان بهار که در دفاع از حرم حضرت زینب (س) به دست تروریست‌های تکفیری داعش به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شهید مرتضی ترابی‌کمال، از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و فرمانده گردان بیت‌المقدس شهرستان بهار، در جریان مأموریت مستشاری و در دفاع از حرم حضرت زینب (س) و تقویت جبهه مقاومت اسلامی در سوریه، به دست تروریست‌های تکفیری داعش به شهادت رسید.

شهید ترابی‌کمال که سابقه حضور در جبهه‌های دفاع مقدس را داشت، سال‌ها بعد نیز در میدان دفاع از حرم حضور یافت و سرانجام در راه انجام مأموریت مستشاری به شهادت رسید.

با شهادت مرتضی ترابی‌کمال، شمار شهدای مدافع حرم استان همدان به شش شهید رسید؛ پس از سردار شهید حاج حسین همدانی، شهید مجتبی کرمی، شهید مجید صانعی، شهید میلاد مصطفوی و شهید محسن فانوسی.

فرمانده گردان بیت‌المقدس شهرستان بهار، این بار نه در جبهه‌های دفاع مقدس، که در دفاع از حرم حضرت زینب (س) ایستاد و نامش در شمار شهدای مدافع حرم استان همدان ماندگار شد.