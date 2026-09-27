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رئیس اداره دامپزشکی مسجدسلیمان در استان خوزستان از آغاز طرح ضربتی نظارت و برخورد قاطع با عرضه غیرمجاز طیور زنده در سطح معابر شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، میثاق کریمی پاکدامن اظهار داشت: در راستای حفظ سلامت عمومی جامعه و بهمنظور پیشگیری از شیوع بیماریهای خطرناک طیور، از جمله آنفلوانزای فوقحاد پرندگان و صیانت از سرمایههای دامی، تشدید اقدامات نظارتی و برخورد با واحدهای فروش غیرمجاز پرنده در سطح معابر عمومی شهرستان مسجدسلیمان در دستور کار جدی این اداره قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بروز بیماریهای واگیردار افزود: بازرسین این اداره با اخذ حکم قضایی و همراهی مأموران نیروی انتظامی، نسبت به شناسایی، اخطار و جمعآوری مراکز غیرمجاز عرضه طیور زنده در سطح شهر اقدام کردهاند.
کریمی پاکدامن افزود: هرگونه نقلوانتقال و خرید و فروش طیور در محیطهای غیربهداشتی و خارج از چرخه نظارت دامپزشکی، میتواند منجر به گردش عوامل بیماریزا و انتقال آن به سایر طیور و یا حتی سرایت به جمعیت انسانی شود.
رئیس اداره دامپزشکی مسجدسلیمان با یادآوری رسالت دامپزشکی در تحقق شعار «غذای سالم از مزرعه تا سفره» و قدردانی از تلاشهای شبانهروزی بازرسان این حوزه، از شهروندان درخواست کرد: از خرید طیور و فرآوردههای خام دامی از عرضهکنندگان غیرمجاز و دورهگرد جداً خودداری کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین هنگام تهیه فرآوردههای خام دامی بستهبندیشده، به تاریخ تولید، انقضا و برچسب نظارتی دامپزشکی توجه ویژه داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را برای رسیدگی فوری به اداره دامپزشکی شهرستان مسجدسلیمان یا از طریق سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش دهند.