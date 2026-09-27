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آیین روز پرچم و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در دانشگاه فناوریهای نوین آمل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیین گرامیداشت روز پرچم و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با حضور رئیس دانشگاه، استادان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان در دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل برگزار شد.
در این مراسم که مقابل دانشکده دامپزشکی دانشگاه برگزار شد، پرچم جمهوری اسلامی ایران در روایتی نمادین میان نسلهای دانشگاهی دستبهدست شد و از پیشکسوتترین استاد دانشگاه به جوانترین استاد و سپس به دانشجویان تحویل داده شد تا برای اهتزاز آماده شود.
رئیس دانشگاه فناوریهای نوین آمل با گرامیداشت یاد استادان و دانشجویان شهید گفت: نامگذاری روزی به عنوان روز پرچم و آغاز سال تحصیلی با اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران، نمادی از وطنپرستی و تلاش دانشگاهیان برای ارتقای میهن است.
دکتر بهرام جعفری افزود: سال تحصیلی جدید را پس از تلخیهای سال گذشته، با یاد و خاطره امام شهید و همه شهدا، بهویژه شهدای دانشگاه آغاز میکنیم.
وی ادامه داد: روز پرچم با هدف بزرگداشت و تکریم پرچم جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر جایگاه آن به عنوان نماد هویت، استقلال و وحدت ملی گرامی داشته میشود.
رئیس دانشگاه فناوریهای نوین آمل ابراز امیدواری کرد دانشگاهیان همچون گذشته سرلوحه و نمونه بارز وطنپرستی و تلاش برای ارتقای میهن باشند و این نماد نیز نشاندهنده ادامه این مسیر باشد.
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل حدود هزار و ۵۰۰ دانشجو از سراسر کشور و ۷۲ عضو هیئت علمی دارد و در ساختار آن چهار دانشکده و ۱۲ گروه آموزشی فعال است.
دانشکدههای دامپزشکی، زیستفناوری، علوم و گیاهان دارویی و مهندسی فناوریهای نوین، بخش فعال این مجموعه را تشکیل میدهند و دانشکدههای فضای مجازی و فناوریهای نرم و مدیریت نیز دارای گروههای آموزشی غیرفعال هستند.