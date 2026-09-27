به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،وقوع آتش‌سوزی در یک فروشگاه واقع در خیابان اسدآبادی جهرم به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و نیرو‌های عملیاتی از ایستگاه‌های یک سه به محل اعزام شدند.

با توجه به فعالیت فروشگاه در زمینه محصولات جشن و تولد و وجود اقلامی از جمله وسایل آتش‌بازی و کپسول هلیوم، عملیات اطفای حریق با سرعت و حساسیت بیشتری انجام شد.

آتش‌نشانان ضمن مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن، محل را ایمن‌سازی کردند.

همچنین به دلیل انتشار دود به مجتمع مسکونی در طبقات بالای فروشگاه، ساکنان برای پیشگیری از خطر احتمالی تخلیه شدند.

این حادثه مصدومی نداشت و پس از کنترل کامل شرایط، محل ایمن شد.

علت وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارات وارده در دست بررسی است.