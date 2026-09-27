به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رحمانی در نشست کارگروه مسکن استان گفت: این واحد‌ها شامل ۶۱۴ واحد گروه‌ساخت، یک هزار و ۵۰ واحد خودمالکی شهری و ۳ هزار و ۹۱۷ واحد خودمالکی روستایی است.

وی با اشاره به تصمیم‌گیری در خصوص وضعیت طرح ۱۰۱۰ واحدی دهدشت گفت: ظرف دو ماهه آینده فاضلاب و کار‌های مربوط به بنیاد مسکن انجام و همزمان شبکه فیبر نوری صورت گیرد تا از دوباره‌کاری و اتلاف هزینه‌ها جلوگیری شود، ضمن اینکه احداث ۴۰۰ واحد گروه ساخت در دستور کار باشد.

استاندار همچنین خواستار تسریع در فرآیند تزریق تسهیلات بانکی و امضای قرارداد‌ها با سایر بانک‌ها به‌منظور حمایت از متقاضیان شد و گفت: قرارداد قیمت‌گذاری طرح جوانی جمعیت مشخص و براساس مبنایی نرخ تورم دو سال لحاظ شود.

رحمانی افزود: در راستای توسعه پروژه‌های مسکن، بنیاد مسکن مکلف شد ظرف مدت یک ماه آینده، تمامی اراضی قابل الحاق در شهرستان‌های بویراحمد و دنا را جهت رفع مشکل نهضت ملی مسکن تهیه و ارائه نماید و تکلیف ۱۰۲ هکتار در بویراحمد مشخص شود.

وی همچنین دستور پیگیری پرونده‌های ۷۰۰ هکتاری مناطق خیرآباد و سایر نقاط استان را برای تسریع در ساخت و ساز صادر کرد.

استاندار با اشاره به ضرورت رعایت استاندارد‌های ایمنی در پروژه‌ها، بر نصب آسانسور‌ها در پروژه ۲۰۸ واحدی تا پایان سال جاری تأکید و بیان کرد: سیستم‌های نظارتی بنیاد مسکن به‌گونه‌ای تقویت شود که از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شده و حقوق قانونی و رضایت‌مندی خانواده‌های آسیب‌دیده در حوادث پیشین به‌طور کامل تأمین شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان هم در این جلسه به بررسی چالش‌های پیش روی سایت‌های مسکن مهر پرداخت.

پارسایی گفت: نبود زیرساخت‌های حیاتی از جمله تأمین آب و صدور مجوز کنتور‌های آب، و گاز از جمله موانع اصلی پیش روی این طرح هاست.

مدیرکل راه و شهرسازی همچنین مشکلات بانکی و دشواری در دریافت تسهیلات را از دیگر چالش‌های اساسی متقاضیان عنوان کرد.

وی گفت: نقص در تجهیز آسانسور‌ها و رعایت نکردن استاندارد‌های ایمنی در حین کار از دیگر دغدغه‌های سایت‌های مسکن مهر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه به موضوع قیمت زمین در طرح جوانی جمعیت اشاره کرد و افزود: نرخ زمین اهدایی برای جوانی جمعیت با توجه به تورم دو سال اخیر، حدود ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان تعیین شود تا دولت بتواند زمین‌هایی با ارزش واقعی به مردم تحویل دهد.

پارسایی گفت: اگر متقاضیان در پرداخت آورده‌ها و تسهیلات بانکی همکاری کنند، روند اجرای پروژه‌ها سرعت گرفته و تحویل واحد‌ها در زمان مقرر امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون عمرانی استاندار هم در این جلسه از پیشرفت روند الحاق اراضی روستایی به محدوده شهری یاسوج خبر داد.

شهامت افزود: در مجموع ۹۰۲ هکتار از اراضی روستایی حومه یاسوج قرار است به شهر یاسوج الحاق شود.

وی افزود: از این میزان، ۶۶۰ هکتار در مرحله حذف از اراضی روستایی قرار دارد که تاکنون ۱۵۵ هکتار آن نهایی شده و باقی‌مانده آن در سقاوه که منتظر استعلام فرمانداری مارگون است تا در اولین فرصت عملیاتی شود.

شهامت همچنین اشاره کرد که بخشی از بافت یاسوج به دلیل قرارگیری در محدوده منابع ملی، هنوز توسعه نیافته است.

وی در پایان خواستار شناسایی و اعلام اراضی حومه یاسوج جهت تخصیص به متقاضیان طرح ملی مسکن شد.