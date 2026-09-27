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سربازی؛ روایت مردانی که در سختترین میدانها پای عهد امنیت و اقتدار ایران اسلامی ایستاده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛چهارم مهر در تقویم کشور به نام روز سرباز مزین شده است؛ روزی که یادآور نقشآفرینی جوانانی است که با لباس یکرنگ سربازی، نماد نظم، ایستادگی، فداکاری و جانفشانی برای ایران اسلامی هستند.
روز سرباز روایت گامهای جوانانی است که برای پاسداری از وطن برداشته می شود؛سربازانی که حضورشان تنها در پادگانها خلاصه نمیشود و در مرزها، در دل بحرانها و در کنار مردم، برای امنیت،آرامش و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستاده اند.