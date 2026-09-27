امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

در امتداد راه سید شهید مقاومت، سید حسن نصرالله

مراسم دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله عصر امروز ساعت ۱۶:۳۰ در بیروت و در مزار شهید سید مقاومت برگزار می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۵- ۱۶:۱۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
واژگونی مرگبار اتوبوس در آزادراه همدان به ساوه
واژگونی مرگبار اتوبوس در آزادراه همدان به ساوه
۱۴۰۵-۰۷-۰۴
ابتذال در تئاتر؛ اعلام جرم دادستانی تهران علیه عوامل تئاتر حاشیه ساز
ابتذال در تئاتر؛ اعلام جرم دادستانی تهران علیه عوامل تئاتر حاشیه ساز
۱۴۰۵-۰۷-۰۴
قدردانی از سربازان وطن در تجمعات شبانه مردم
قدردانی از سربازان وطن در تجمعات شبانه مردم
۱۴۰۵-۰۷-۰۴
شکار دومین زهپاد دشمن به دست دریادلان سپاه
شکار دومین زهپاد دشمن به دست دریادلان سپاه
۱۴۰۵-۰۷-۰۵
خبرهای مرتبط

برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای دفاع مقدس و شهید سید حسن نصرالله در مهاباد

سید حسن نصرالله تکرار شدنی نیست

بغداد به یاد شهیدان مقاومت لبنان

خون سید حسن نصرالله راه پیروزی را هموار می‌کند

برچسب ها: سید حسن نصرالله ، سالگرد شهادت ، سید مقاومت
 