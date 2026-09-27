همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه خواهران استان قزوین، سطح چهار حوزه علمیه تخصصی کوثر در رشته «تفسیر تطبیقی» با حضور مسئولان و طلاب افتتاح شد تا فصل جدیدی از آموزش‌های تخصصی دینی در استان رقم بخورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این مراسم که با هدف بازگشایی رسمی مدارس علمیه خواهران در قزوین برگزار شد، ظرفیت‌های آموزشی این حوزه‌ها برای سال تحصیلی جدید تبیین شد. بر اساس گزارش‌های اعلامی، هم‌اکنون بیش از ۸۰۰ طلبه در مدارس علمیه خواهران استان قزوین مشغول به تحصیل هستند که ۲۰۰ نفر از آنان در سال جاری به جمع طلاب پیوسته‌اند.

این مراسم که با حال و هوای معنوی و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا همراه بود، میزبان یکی از اسوه‌های صبر و ایستادگی، مادر هشت شهید دفاع مقدس بود؛ حضور این بانوی بزرگوار که روایتگر سال‌ها ایستادگی و ایثار است، حال و هوای ویژه‌ای به محفل بانوان طلبه بخشید.

در بخش دیگری از این آیین علمی-فرهنگی، از ۱۸ طلبه شاخص که در مسیر تحصیل و فعالیت‌های پژوهشی موفقیت‌های چشمگیری کسب کرده بودند، با اهدای لوح تقدیر شد.

پایان‌بخش این مراسم، ادای احترام به مقام شامخ ایثارگران بود؛ مسئولان برگزاری مراسم با تجلیل از خانواده شش شهید دفاع مقدس (شهدای جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی)، بر تداوم مسیر علم و تربیت در سایه مجاهدت‌های شهدای گران‌قدر تأکید کردند.