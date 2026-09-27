

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین اردوی تدارکاتی تیم هندبال نوجوانان دختر ایران از امروز (یکشنبه ۵ مهر) آغاز شده و تا ۱۱ مهر در تهران و به میزبانی فدراسیون ادامه خواهد داشت.

بر این اساس با نظر کادر فنی تیم هندبال نوجوانان دختر، ۳۱ بازیکن به این اردو دعوت شده‌اند که اسامی آنان به شرح زیر است:

ستایش رضایی، آیدا عرب، فاطمه اورنگی، ثمین داوری دولت‌آبادی، سارینا رفیعی، آتیسا زهره‌وندی، مهدیس مقامی، دینا دزفولی، ستایش میربزرگی، نازنین زهرا بهارلو، تمنا آرام، بیتا توانگر، نیایش منصوری، آیسین بیگلری، فاطمه کاظمی، مریم زمانی، یسنا زمانی، حانیه خان عزیزی، ابتسام شجاعی، ساینا سیاه‌بانی، نگار رضایی، زهرا راستاد، نرگس زارعی، غزل سلیمانی، غزل صدیفی‌فر، مبینا رضی، مهرسا سیف‌زاده، نازنین فاطمه مفیم، یسنا یزدانی، فاطمه شفیعی و فاطمه دهقانی‌نیری