سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب آخرین ماده طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز خبر داد و گفت:بر این اساس نظام حاکم بر محدوده تنگه هرمز تابع این قانون خواهد بود و تمام قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن قشقاوی در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه، ۵ مهر ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست، ادامه بررسی طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز در دستور کار کمیسیون قرار داشت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در ادامه بررسی این طرح، ماده ۱۶ به‌عنوان آخرین ماده طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز در خلیج فارس بررسی و تصویب شد.

وی ادامه داد: بر اساس این ماده، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نظام حاکم بر محدوده تنگه هرمز تابع این قانون خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در خصوص تنگه هرمز ملغی خواهد شد.

قشقاوی خاطرنشان کرد: به عبارتی، از این پس قانون مذکور مبنای نظام حاکم بر محدوده تنگه هرمز خواهد بود.