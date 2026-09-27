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پوستر «همسرود ایران» کاری از هنرمندان آبادهای با حضور استاندار فارس در شیراز رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در حاشیه جشن موسیقی و فستیوال «کاروانسرای نو» که با حضور استاندار فارس و جمعی از مدیران ارشد استان در شیراز برگزار شد، شهرداری آباده در این مراسم با هدف معرفی ظرفیتهای کمنظیر این شهر و اعلام آمادگی برای کسب عنوان رسمی «پایتخت سرود کشور»، از پوستر «همسرود ایران» رونمایی کرد.
پوستر «همسرود ایران» نمادی از مسیر آینده این شهر برای تبدیل شدن به مرجع هنری کشور در حوزه سرود است.
رونمایی از این پوستر، آغاز رسمیِ یک حرکت منسجم برای پیگیری و اخذ این عنوان ملی با حمایت مسئولین استانی و کشوری است.