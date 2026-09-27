معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: با وجود حملات گسترده به زیرساخت‌های انرژی کشور، صنعت پالایش و پخش با تکیه بر توان داخلی و ایثارگری کارکنان، مانع از تحقق هدف دشمن برای ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و توزیع سوخت و زندگی روزمره مردم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق عظیمی‌فر امروز در آیین گرامیداشت چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس و شکست حصر آبادان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و صنعت نفت افزود: در جنگ‌های اخیر، حوزه انرژی یکی از کانون‌های اصلی درگیری بوده است؛ جنگی که هم از منظر حمله به زیرساخت‌های بالادست و پایین‌دست نفت و گاز و هم از منظر تأثیرات ژئوپلیتیکی بر امنیت انرژی جهان و بازار‌های بین‌المللی، حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه دشمن با هدف قرار دادن زنجیره پالایش و پخش و با رویکرد ایجاد وقفه در شریان‌های حیاتی تلاش داشت با حمله به تأسیسات راهبردی، زنجیره توزیع سوخت کشور را مختل کند، گفت: انبار‌های نفت تهران و البرز و تأسیسات انتقال فرآورده، شامگاه ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ مورد حمله قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: این تأسیسات مسئولیت تأمین و توزیع روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت برای مردم را بر عهده داشتند و هدف اصلی این اقدامات، از نگاه وی، ایجاد وقفه در خدمت‌رسانی و افزایش فشار بر جامعه بود.

عظیمی‌فر گفت: صنعت پالایش و پخش در مسیر صیانت از شریان انرژی کشور هفت شهید تقدیم کرده است؛ کارکنانی که جان خود را در سنگر تأمین انرژی کشور فدا کردند.

وی با اشاره به نقش تلمبه‌خانه‌های انبار نفت ری در انتقال فرآورده‌های نفتی افزود: دشمن با هدف قرار دادن این تأسیسات برآورد کرده بود که در ۷۲ ساعت توزیع سوخت در نیمه شمالی کشور به‌طور کامل متوقف شود.

معاون وزیر نفت گفت: در شرایطی که تأسیسات در حال سوختن بود و ریسک بالایی وجود داشت، با همت جهادی کارکنان صنعت پالایش، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، عملیات شبانه‌روزی برای حفظ جریان سوخت آغاز شد.

عظیمی‌فر افزود: با وجود توقف انتقال از طریق خطوط لوله، در اقدامی گسترده، انتقال سوخت با بهره‌گیری از ظرفیت هزاران نفتکش سازماندهی شد و مانع از ایجاد خلل یا وقفه در توزیع سوخت کشور شد.

وی گفت: حفظ جریان انتقال سوخت کشور در شرایطی انجام شد که به گفته او، هدف دشمن ایجاد اختلال در زندگی مردم و افزایش نارضایتی‌ها بود؛ اما با تلاش کارکنان صنعت نفت، روند خدمت‌رسانی به مردم ادامه یافت.