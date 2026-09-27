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عهد و قرار لرستانیهای جان فدا در سنگر خیابان برای دفاع از ولایت و وطن به ایستگاه ۲۱۰ رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مردم ولایی و انقلابی غیور استان لرستان در شب ۲۱۰ سنگر خیابان با حضور تماشایی و دشمن شکن همچنان با گام های استوار و مشت های گره کرده ، برای خونخواهی امام شهید ،بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از ایران اسلامی ایستاده اند.
در این عهد و قرار ایستادگی ،مردم ولایی و جان فدای شهرستان خرم آباد،پیام خونخواهی قائد شهید امت ،ایستادن پای وطن و اقتدار کشور ،حفظ وحدت و انسجام ملی ،حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه ی مقاومت را از میدانهای شهر به جهانیان مخابره کردند.