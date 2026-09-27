به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرج سودانی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به‌منظور پیشگیری از خروج سرمایه‌های ملی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی و یگان امداد این شهرستان با اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، یک دستگاه خودروی ایسوزو حامل سوخت قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از این خودرو، مقدار ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق که خارج از شبکه توزیع قانونی بارگیری شده بود، کشف کردند.

سرهنگ سودانی با بیان اینکه در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص فعالیت قاچاقچیان را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن با متخلفان برخورد شود.