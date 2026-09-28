به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: در کلاهبرداری پانزی، سود سرمایه‌گذاران قدیمی از محل سرمایه افراد جدید پرداخت می‌شود و این چرخه تا زمانی ادامه دارد که ورود سرمایه‌گذاران جدید متوقف شود.

وی افزود: وعده سود‌های غیرمتعارف و تضمینی، ابهام در منبع واقعی سود، تاکید بر جذب زیرمجموعه و ایجاد مشکل هنگام برداشت اصل سرمایه یا سود، از مهم‌ترین نشانه‌های این نوع کلاهبرداری است.

رئیس پلیس فتا گیلان از شهروندان خواست پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری در فضای مجازی، درباره هویت و مجوز‌های قانونی مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات سرمایه‌گذاری تحقیق کنند و فریب وعده‌های سود قطعی را نخورند. شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق سایت پلیس فتا و یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.