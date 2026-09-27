فرمانده انتظامی آبادان از دستگیری دو عامل تیراندازی با سلاح شکاری که در پی آن سه شهروند مجروح شدند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی با سلاح شکاری در یکی از محله‌های شهرستان آبادان و مجروح شدن سه شهروند، شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۸ آبادان با انجام اقدامات فنی و پلیسی، مخفیگاه دو ضارب را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه هر دو متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، دو قبضه سلاح شکاری به همراه مهمات و فشنگ کشف شد.

سرهنگ گوروئی با اشاره به اعتراف متهمان در تحقیقات اولیه به اختلافات شخصی به عنوان انگیزه این اقدام، گفت: سه شهروند مجروح این حادثه پس از انتقال به مراکز درمانی تحت مداوا قرار گرفتند و حال عمومی آنان رضایت‌بخش گزارش شده است.

وی تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدامی که موجب سلب آسایش عمومی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی آبادان در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.