همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در مراسمی ویژه در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین به اهتزاز درآمد تا فصل جدیدی از تلاش‌های علمی و پژوهشی دانشجویان، زیر سایه اقتدار و سرافرازی میهن اسلامی آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ آیین برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران که نمادی از هویت و همبستگی ملی است، با حضور جمعی از مسئولان دانشگاهی، اساتید و دانشجویان در پردیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد.

در این مراسم، با طنین‌انداز شدن سرود ملی کشور، پرچم سه رنگ ایران در آسمان دانشگاه به اهتزاز درآمد تا بار دیگر یادآور این پیام باشد که حرکت در مسیر علم و دانش، در سایه امنیت و استقلال کشور میسر است.

مسئولان دانشگاه در این مراسم، با تأکید بر اهمیت آغاز سال تحصیلی جدید، برافراشته شدن پرچم را نمادی از تعهد دانشگاهیان به آرمان‌های نظام اسلامی و تلاش برای اعتلای علمی کشور دانستند. به گفته حاضران، این آیین نمادین، شور و نشاط مضاعفی را در میان دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان جدیدالورود ایجاد کرد و روایتی از عزم راسخ نسل جوان برای ساختن آینده‌ای روشن در وطن را به تصویر کشید.

این مراسم که به سنت هرساله در آستانه شروع کلاس‌های درس برگزار می‌شود، نمادی از پیوند ناگسستنی جامعه دانشگاهی با اهداف کلان ملی و استانی است تا دانشجویان، تحصیل خود را با تجدید میثاق با ارزش‌های میهن آغاز کنند.