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دوازدهمین دوره مسابقات هندبال پیشکسوتان مردان کشور از ۱۸ مهر تا ۲۷ مهر در کرمان برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام کمیته مسابقات فدراسیون، دوازدهمین دوره مسابقات هندبال پیشکسوتان مردان قهرمانی کشور به میزبانی استان کرمان برگزار خواهد شد.
این مسابقات از ۱۸ مهر تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار میشود و تیمهای شرکتکننده باید عصر روز شنبه ۱۸ مهرماه در محل برگزاری مسابقات حضور داشته باشند.
مطابق اطلاعیه صادر شده، هر تیم در این دوره از مسابقات میتواند با ۱۶ بازیکن و چهار نفر کادر فنی، در مجموع ۲۰ نفر، در رقابتها حضور پیدا کند. همچنین ثبت و معرفی نفرات تیمها در سامانه «هندبال من» باید حداکثر تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شود.
بر اساس ضوابط اعلام شده، استفاده از بازیکن غیربومی در این رقابتها مجاز نخواهد بود و نیز بازیکنانی که در مسابقات پیشکسوتان قهرمانی کشور حضور داشته باشند، تا پایان فصل جاری مجاز به حضور در هیچیک از مسابقات باشگاهی نخواهند بود.