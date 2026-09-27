

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام کمیته مسابقات فدراسیون، دوازدهمین دوره مسابقات هندبال پیشکسوتان مردان قهرمانی کشور به میزبانی استان کرمان برگزار خواهد شد.

این مسابقات از ۱۸ مهر تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و تیم‌های شرکت‌کننده باید عصر روز شنبه ۱۸ مهرماه در محل برگزاری مسابقات حضور داشته باشند.

مطابق اطلاعیه صادر شده، هر تیم در این دوره از مسابقات می‌تواند با ۱۶ بازیکن و چهار نفر کادر فنی، در مجموع ۲۰ نفر، در رقابت‌ها حضور پیدا کند. همچنین ثبت و معرفی نفرات تیم‌ها در سامانه «هندبال من» باید حداکثر تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شود.

بر اساس ضوابط اعلام شده، استفاده از بازیکن غیربومی در این رقابت‌ها مجاز نخواهد بود و نیز بازیکنانی که در مسابقات پیشکسوتان قهرمانی کشور حضور داشته باشند، تا پایان فصل جاری مجاز به حضور در هیچ‌یک از مسابقات باشگاهی نخواهند بود.