ریحانه کریمی، ملی‌پوش مشهدی تیم وزنه‌برداری زنان ایران، با کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، نام خود را به عنوان نخستین مدال‌آور تاریخ وزنه‌برداری زنان ایران در بازی‌های آسیایی ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ریحانه کریمی، وزنه‌بردار مشهدی تیم ملی ایران در رقابت دسته ۷۷ کیلوگرم زنان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا روی تخته رفت و با عملکردی درخشان به مدال برنز دست یافت.

‌کریمی در حرکت یک‌ضرب موفق به مهار وزنه ۱۰۷ کیلوگرمی شد و در دوضرب نیز وزنه ۱۳۶ کیلوگرمی را بالای سر برد تا با ثبت مجموع ۲۴۳ کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گیرد و مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کند.

این مدال از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که برای نخستین بار در تاریخ حضور وزنه‌برداری زنان ایران در بازی‌های آسیایی، یک بانوی ایرانی موفق به کسب مدال شد و ریحانه کریمی با این نتیجه، یک رکورد تاریخی را به نام خود ثبت کرد.