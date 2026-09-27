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دویست و دهمین شب از حضور پرشور مردم در اجتماعات شبانه

در دویست و دهمین شب از اجتماعات شبانه مردم با حضور حماسی و خستگی ناپذیر خود، یاوه گویی‌های دشمن تروریستی را مقتدرانه پاسخ داده‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۵- ۱۶:۰۷
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 