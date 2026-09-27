فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از کشف محموله هزار و ۵۰۰ لیتری گازوئیل قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.



وی گفت: ماموران در بازرسی از خودرو هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را کشف کردند. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سرهنگ رضا باباعلی بااشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی و پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان رباط کریم در عوارضی بزرگراه تهران ساوه به یک خودرو باری نیسان مشکوک و موفق به توقیف خودرو شدند.وی گفت: ماموران در بازرسی از خودرو هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را کشف کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان رباط کریم همچنین با اشاره به دستگیری یک نفر و توقیف یک خودرو در این عملیات پلیس، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد .