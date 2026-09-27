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پروازهای مسیر رامسر ـ مشهد و مشهد ـ رامسر از پنجم تا دهم مهر در روزهای یکشنبه، دوشنبه، پنجشنبه و جمعه انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، برنامه پروازی فرودگاه شهدای رامسر از یکشنبه پنجم تا جمعه دهم مهر ۱۴۰۵ اعلام شد.
بر اساس این برنامه، یکشنبه پنجم مهر شرکت هواپیمایی آسمان پرواز مشهد ـ رامسر را ساعت ۱۲:۲۰ وارد فرودگاه رامسر میکند و پرواز رامسر ـ مشهد ساعت ۱۳:۱۰ انجام میشود.
دوشنبه ششم مهر نیز دو پرواز در مسیر مشهد ـ رامسر و رامسر ـ مشهد برقرار است. شرکت هواپیمایی ایرانایر پرواز مشهد ـ رامسر را ساعت ۱۲:۱۵ وارد و پرواز رامسر ـ مشهد را ساعت ۱۲:۵۵ انجام میدهد.
همچنین شرکت هواپیمایی آوا در همین روز، پرواز مشهد ـ رامسر را ساعت ۱۳:۴۰ و پرواز رامسر ـ مشهد را ساعت ۱۴:۳۰ انجام خواهد داد.
پنجشنبه نهم مهر شرکت هواپیمایی آسمان پرواز مشهد ـ رامسر را ساعت ۱۲:۲۰ وارد فرودگاه رامسر میکند و پرواز رامسر ـ مشهد ساعت ۱۳:۱۰ انجام خواهد شد.
جمعه دهم مهر نیز شرکت هواپیمایی آوا پرواز مشهد ـ رامسر را ساعت ۱۲:۲۰ و پرواز رامسر ـ مشهد را ساعت ۱۳:۳۰ انجام میدهد.