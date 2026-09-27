تیم‌های فوتبال نوجوانان و فوتسال بزرگسالان بانوان ایران با حضور در یادمان شهدای مرکز ملی فوتبال و گلباران این یادمان، به مقام والای شهدای دفاع مقدس ادای احترام کردند.

ادای احترام ملی‌پوشان نوجوانان و فوتسال بانوان به شهدای دفاع مقدس

ادای احترام ملی‌پوشان نوجوانان و فوتسال بانوان به شهدای دفاع مقدس



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه هفته دفاع مقدس، تیم‌های فوتبال نوجوانان و فوتسال بزرگسالان بانوان ایران صبح امروز یکشنبه پنجم مهرماه با حضور در یادمان شهدای مرکز ملی فوتبال ایران، ضمن گلباران مزار شهدا، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.

این مراسم به همت کمیته مسئولیت اجتماعی و فرهنگی فدراسیون فوتبال برگزار شد و اعضای تیم‌های ملی بانوان در این برنامه حضور داشتند.

مجتبی سالک، رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی و فرهنگی فدراسیون فوتبال، در این مراسم ضمن قدردانی از حضور اعضای تیم‌های ملی بانوان در یادمان شهدای مرکز ملی فوتبال، بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا تأکید کرد.

وی با اشاره به جمله‌ای درباره جایگاه گرامیداشت یاد شهدا، توسل به شهدای گرانقدر را یکی از برکات دفاع مقدس دانست و آن را در مسیر کسب موفقیت‌ها و سربلندی ورزشکاران مؤثر عنوان کرد.

در ادامه این مراسم، اعضای تیم‌های ملی فوتبال نوجوانان و فوتسال بزرگسالان بانوان با نثار گل به شهدای مرکز ملی فوتبال، یاد و خاطره ایثارگران و شهدای دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.