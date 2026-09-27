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مدیر مخابرات منطقه کرمان گفت:ظرفیت درگاه شبکه اینترنت کرمان دو برابر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.حسین ساجدیفر در نشست خبری اظهار کرد: در راستای تقویت زیرساختهای ارتباطی و متناسب با افزایش حجم ترافیک شبکه، ظرفیت Gateway استان کرمان با انجام عملیات فنی و توسعهای، دو برابر شد.
وی بیان داشت: بر اساس این طرح، ظرفیت
Gateway از ۸۰ گیگابیت بر ثانیه به ۱۶۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است، افزایشی که علاوه بر بالا بردن توان عبور ترافیک، ظرفیت لازم برای توسعه و ارائه سرویسهای ارتباطی جدید را نیز فراهم میکند.
ساجدیفر همچنین توسعه ظرفیت شبکه را از الزامات پاسخگویی به نیازهای ارتباطی امروز دانست و ادامه داد: با افزایش استفاده از سرویسهای آنلاین و رشد مستمر تبادل داده، شبکه ارتباطی باید همواره ظرفیت کافی برای مدیریت ترافیک و ارائه خدمات پایدار را داشته باشد.
وی ابراز داشت: افزایش ظرفیت Gateway صرفاً یک افزایش عددی در ظرفیت شبکه نیست، بلکه بخشی از فرآیند آمادهسازی زیرساخت برای پاسخگویی به نیازهای آینده و ارائه خدمات ارتباطی با کیفیت و پایداری بیشتر است.
مدیر مخابرات منطقه کرمان بیان کرد: ارتقای ظرفیت Gateway، توان شبکه استان را در مواجهه با افزایش ترافیک ارتباطی افزایش داده و زمینه را برای توسعه سرویسهای پرسرعت و بهبود تجربه ارتباطی مشترکان فراهم میکند.
بر اساس این خبر، ظرفیت Gateway استان کرمان با اجرای این طرح ۱۰۰ درصد افزایش یافته و از ۸۰ به ۱۶۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است، اقدامی که در مسیر توسعه پایدار زیرساختهای ارتباطی و افزایش آمادگی شبکه استان برای نیازهای ارتباطی آینده انجام شده است.