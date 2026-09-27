نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری در مراسم بزرگداشت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی در تاکستان، حمایت‌های چندین‌ساله این مرجع عالی‌قدر از طلاب حوزه علمیه این شهرستان را ستودنی و الگویی ارزشمند برای ترویج فرهنگ مرجعیت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ مراسم بزرگداشت مقام علمی و دینی مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی در مسجد امام حسین (ع) با حضور جمعی از مسئولان، طلاب و مردم ولایتمدار برگزار شد.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با قدردانی از دست‌اندرکاران این محفل دینی، تأکید کرد: برگزاری چنین مجالسی برای معرفی خدمات علمی و دینی بزرگان به جامعه، به‌ویژه برای نسل جوان، بسیار ارزشمند است.

آیت الله اسلامی با اشاره به حمایت‌های مالی و معنوی آیت‌الله شبیری زنجانی از طلاب منطقه تصریح کرد: «ایشان حدود چندین دهه است که به طلاب حوزه علمیه تاکستان شهریه پرداخت می‌کنند و این برکات و خیرات همچنان تداوم دارد.»

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری افزود: لازم است خدمات این سید فاطمی و علوی به درستی برای مردم و نسل‌های آینده تبیین شود، چرا که برگزاری این مراسم موجب شد نام ایشان در تاکستان بیش از پیش مطرح و توجه عمومی به این شخصیت علمی جلب شود.

آیت الله اسلامی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به سنت برگزاری مجالس تکریم علما و مراجع در قم، گسترش این فرهنگ در شهرها را اقدامی شایسته خواند و با یادآوری ضرورت گرامیداشت شهدا، از حاضران خواست تا برای شادی روح شهدای اخیر فاتحه قرائت کنند.